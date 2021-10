Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 12!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Mignolet. Hij redde opnieuw een paar keer op knappe wijze de meubelen, inclusief een absolute mirakelredding.

Verdediging

Achterin kiezen we voor een aantal sterke beren. Walsh was zeer sterk op zijn flank en had ook aanvallende impulsen, Gomez deed hetzelfde voor Anderlecht en Ngadeu stak Onuachu helemaal in zijn achterzak.

Middenveld

Op het middenveld was Bezus niet voor het eerst dit seizoen bijzonder sterk, terwijl bij Charleroi Zorgane en Gholizadeh (1 goal, 1 assist) heel straf waren. Nielsen was de drijvende kracht van Union, Schoofs was de metronoom van Mechelen.

Aanval

Voorin was Dompé met twee assists opnieuw de man voor Zulte Waregem, terwijl Kaba met twee goals Leuven naar de drie punten leidde.

Dat levert dan onderstaand elftal op: