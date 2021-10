Meteen stempel gedrukt bij nieuwe ploeg: "Het typeert onze nieuwe coach"

KV Kortrijk kwam uiteindelijk met de schrik weg, maar het behaalde wel een knappe driepunter op karakter.

"Het typeert een beetje onze nieuwe coach, Karim Belhocine", aldus Kristof D'Haene na de wedstrijd. "Veel enthousiasme, niet opgeven en er elke tweede bal zijn."

Enthousiasme

"Dat enthousiasme zag je en dat heeft ook opgeleverd uiteindelijk. Het is op zich wel een leuke speelstijl om te spelen."

Een gevoel dat ook leefde bij de coach zelf: "Ik denk dat we veel inzet en zin hebben getoond. We hadden flink wat kansen, de manier van spelen was goed."