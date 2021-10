STVV-coach waarschuwt zijn troepen: "Te veel euforie na goede prestatie tegen Anderlecht"

Als je Anderlecht zo de baas bent zoals STVV een week geleden, dan ga je je daar als speler misschien te veel bij voorstellen. Daar waarschuwt Bernd Hollerbach alvast voor nadat zijn ploeg een pijnlijke 4-1 slikte op het veld van OH Leuven.

Eerder kon u HIER op Voetbalkrant al lezen dat Hollerbach zijn ploeg te naïef vond acteren en hoe hij de niet-selectie van Brüls 'verklaarde'. "De wedstrijd lag een uur lang perfect in evenwicht", had de Duitser ook nog te zeggen over de wedstrijd in Leuven. "Vervolgens lieten we ons kinderlijk in de rug pakken bij de 1-0. Na de 2-1 moesten we risico's nemen. De gevolgen daarvan, die heeft iedereen kunnen zien.

Hollerbach wil absoluut niet weten van één of ander misplaatst gevoel van voldaanheid na een seizoensstart die iets beter was dan wat velen verwachtten. "Ik heb het gevoel dat er wat te veel euforie was na de goede prestatie tegen Anderlecht. Daar ben ik absoluut niet blij mee."

Een nederlaag wil je graag zo snel mogelijk goedmaken en die kans krijgt STVV al snel met de bekermatch tegen Seraing die eraan komt. "Ik wil elke match winnen, maar dan moeten wij op het top van ons kunnen zijn, op meer dan 95 procent. Dat was tegen OHL niet het geval."