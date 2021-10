Blessin werd gepolst door andere club uit Jupiler Pro League: "Ben de brandweer niet"

Alexander Blessin is nog steeds de coach van KV Oostende. Maar het had evengoed anders kunnen lopen.

Zo werd Blessin enkele weken geleden door Standard gepolst om er Mbaye Leye te gaan opvolgen, maar dat deed hij uiteindelijk niet.

Standard

"Ik ben de brandweer niet", aldus Blessin daarover in Sport/Voetbalmagazine. Hij had dus geen interesse in de overstap.

Afgelopen zomer was hij wel bijna naar Engeland getrokken, maar die deal sprong toen af door de Brexit en dus bleef hij bij Oostende.