Elke 90 minuten van belang: jeugdproduct KV Mechelen en OH Leuven speelt pannen van het dak in Luxemburg

Hij speelde bij de jeugd van OH Leuven en KV Mechelen, maar belandde nooit echt in eerste nationale. Nu is hij wel prima bezig, wie weet brengt dat de Belgische teams wel op ideetjes.

Via OH Leuven, KV Mechelen en Dessel Sport ging het voor Jordy Soladio naar Luxemburg, waar hij eerst uitkwam voor Petingen en ondertussen op huurbasis voor Rosport. Bij dat team maakte hij de voorbije weken heel wat indruk. Vorige week scoorde hij vier keer tegen Wiltz, dit weekend ook nog eens tegen Dudelange. 7 goals, 3 assists In totaal zit hij in tien wedstrijden al aan zeven goals en drie assists in 900 minuten, waardoor hij eens in de 90 minuten van belang is voor zijn ploeg. Soladio werkt hard, mogelijk kan dat ook interesse opwekken bij een aantal Belgische teams. Want wie zo vlot scoort bij een ploeg die amper dertiende staat in de Luxemburgse BGL Ligue ...