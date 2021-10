Man van de match in KVM - Union haalde enorm rendement op de momenten dat het moest

Het is niet lang zoeken naar een man van de match wanneer - zoals in het duel tussen KVM en Union - de marge één doelpunt is en een bepaalde speler een doelpunt en een assist achter zijn naam krijgt. Onze man van de match in dit bekertreffen: Geoffry Hairemans.

Na een kwartier bood Hairemans na het verkeerde inspelen van Pirard Shved de 1-0 aan en zijn afwerking bij de 2-0 was uitstekend. Niet evident om dit te brengen wanneer je ineens aan de aftrap komt na een periode met beperkte speelgelegenheid. "Neen, dat is zeker niet evident. Ik ben er tevreden mee dat ik belangrijk kon zijn", trapt Hairemans een open deur in. Hoezeer de aanvallende middenvelder er van genoot om beslissend te zijn, kunt u HIER lezen. Tegelijkertijd toonde hij zich ook zelfkritisch. "Niet alles was: perfect. Dat kan ook niet als je lange tijd niet aan bod komt. Op de korte ruimte spelen is normaal één van mijn sterke punten, maar ik vond toch dat ik op dat vlak de bal niet goed aannam of meepikte en dan balverlies leed." © photonews Een goede attitude is er dus ook wanneer je je daar als speler zelf van bewust bent. Maar het voornaamste: op de momenten dat zijn balbehandeling perfect moest zijn, was die dat wel. Qua efficiëntie en rendement haalt Hairemans alvast een hoge score. Zijn overzicht bij de 1-0, zijn koelbloedigheid bij de 2-0: dat verdient een pluim. "Geoff heeft kwaliteiten, dat weten we", rekent trainer Wouter Vrancken nog altijd op hem. "Soms word je geblokkeerd naar speelminuten toe door resultaten van de ploeg en concurrenten die het goed blijven doen, maar we gaan iedereen nog nodig hebben."