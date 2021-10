Goed nieuws bij Anderlecht: twee spelers met vraagteken achter hun naam mogelijk beschikbaar tegen OHL

De blessures van enkele Anderlecht-spelers evolueren gunstig. Goed nieuws met het oog op OHL: de ploeg van Marc Brys komt zondag langs in het Lotto Park. Vincent Kompany recupereert een speler in de persoon van Yari Verschaeren en ook de onzekere Olsson geraakt wellicht fit.

Kristoffer Olsson was voorbije woensdag nog gewoon aan de aftrap gekomen in de bekermatch bij La Louvière. Ruim een kwartier voor affluiten verliet de Zweedse middenvelder het veld met een grijns op zijn gezicht en werd hij vervangen door Benito Raman.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft verder onderzoek geen ernstig letsel aangeduid bij Olsson en zit hij mogelijk zelfs gewoon in de kern tegen OH Leuven. Ook Yari Verschaeren zal in principe van de partij zijn zondagavond.

Verschaeren trad in de loop van de week uit voorzorg niet aan in het bekerduel omdat hij een tik op de knie had gekregen. De aftrap van Anderlecht - OHL is zondag om 18u30.