🎥 Dion Cools is de nieuwe Bruce Lee

FC Midtjylland speelde 1/8ste finales van de Deense beker tegen AaB Fodbold en won met 3-1. Dion Cools maakte indruk met een heerlijke verdedigende actie.

Dion Cools speelt sinds de winter van 2020 voor het Deense FC Midtjylland dat hem overnam van Club Brugge. Voordien kwam hij uit voor OH Leuven en de jeugd van Anderlecht. In zijn eerste seizoen werd hij direct Deens kampioen met als trainer Brian Priske die nu actief is bij Antwerp.

Dit seizoen speelde hij al 17 wedstrijden voor zijn club voornamelijk als rechtsachter of rechtse wingback.

Hij zette de karatetrap op Instagram met onderschrift: ‘Bruce Lee who?’