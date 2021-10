John van den Brom: "Een wedstrijd winnen, gezien de situatie waarin we zaten, is altijd goed"

KRC Genk neemt het morgennamiddag op tegen Zulte Waregem. De ploeg van John van den Brom staat slechts tiende in de Jupiler Pro League na een 0 op 9.

John van den Brom ligt serieus onder vuur bij KRC Genk na een 0 op 9 in de competitie. De wedstrijd van morgen op het veld van Zulte Waregem zal dus heel belangrijk zijn voor de toekomst van de Nederlandse coach. Hij grijpt de gewonnen bekerwedstrijd tegen Winkel Sport aan als motivatie voor zijn team. "Een wedstrijd winnen, gezien de situatie waarin we zaten, is altijd goed. Je moet het wel relativeren, maar die wedstrijd kwam voor ons wel op een geschikt moment. Een aantal jongens hebben zich getoond en het mij nu wat makkelijker gemaakt. Want hoe meer keuzes ik heb, hoe makkelijker ik het vind", vertelde John van den Brom op de persconferentie.

"Ik had de jongens vooraf gezegd dat het nu weer open ligt, na onze recente resultaten. Dat ze het mij moesten laten zien. En daarvan heb ik wel een aantal bevestigingen gezien", ging de coach van Genk verder. De eenvoudige overwinning in de Beker van België moet dus nu een vervolg krijgen in de competitie. De Genkenaren moeten zich herpakken als ze in het spoor willen blijven van de andere topclubs. Goed nieuws voor van den Brom is dat Bryan Heynen en Junya Ito beschikbaar zullen zijn. Enkel Carlos Cuesta is nog geblesseerd voor de match tegen Zulte Waregem.