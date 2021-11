Schaarstepositie bij Rode Duivels nu ineens duidelijk zichtbaar: al bijna tien jaar rekenen we op dezelfde namen

De schaarste wordt pas echt duidelijk als ze er niet bij lopen. Michy Batshuayi blesseerde zich afgelopen weekend en zal waarschijnlijk ook forfait moeten geven voor de Rode Duivels. Na Romelu Lukaku de tweede spits die met zorgen kampt.

Of Martinez vrijdag Batshuayi en Lukaku oproept, zal nog moeten blijken. Thomas Tuchel, coach van Chelsea, zou alvast graag hebben dat Big Rom thuisblijft om aan zijn revalidatie te werken. En Batshuayi laten overvliegen uit Turkije om hem hier te checken? In tijden van corona misschien toch niet het beste plan.

De enige overgebleven optie is zo Christian Benteke. Niet dat dat een probleem is, want de spits is bij Crystal Palace weer belangrijk geworden. En laten we eerlijk zijn: het is 'maar' tegen Estland en Wales én we zijn al zo goed geplaatst. Maar het geeft wel aan welke schaarste er is op de positie van diepste spits. Al tien jaar rekenen we op dezelfde namen en intussen heeft zich niemand anders opgeworpen om de rol in de toekomst over te nemen.