Anderlecht en Genk visten achter het net voor Theate: "Daarom koos ik voor Bologna"

Arthur Theate vertrok afgelopen zomer bij KV Oostende voor een Italiaans avontuur. Nochtans waren KRC Genk en RSC Anderlecht ook geïnteresseerd in de Rode Duivel.

Het moet gezegd: Bologna FC 1909 volgt Arthur Theate al geruime tijd op de voet. “Na mijn vijfde wedstrijd in eerste klasse namen ze voor het eerst contact op”, aldus de verdediger in Sport/Voetbalmagazine. “Na amper vijf matchen, hé. Ik wist meteen dat dat geen goed plan was.”

“Maar in januari stonden ze daar terug”, lacht Theate. “Na een pak discussies en onderhandelingen zijn we er dan toch niet op ingegaan. Ik was bezig aan een goed seizoen, dus het leek me beter om bij KV Oostende te blijven. Maar afgelopen zomer waren ze daar nog een keer.”

Driemaal scheepsrecht. Al waren RSC Anderlecht en KRC Genk ook concreet. “Het vertrouwen dat ze in me hadden gaf de doorslag. En ook het feit dat Bologna geen topclub is in Italië. Er hangt een familiale sfeer. Je kan de club eigenlijk een beetje vergelijken met Oostende in België.”