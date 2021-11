Ex-assistent Standard, Eric Deflandre, over de malaise bij de Rouches: "Ze hebben een referentiematch tegen Brugge nodig"

Zondag staat de topper tussen Standard en Club Brugge op het programma. Historisch gezien een topper, want het verschil tussen beide ploegen is momenteel heel groot. Voormalig assistent Eric Deflandre ziet dat de Rouches een referentiematch nodig hebben.

Deflandre zag zijn verhaal bij Standard vorige maand eindigen. Wij spraken met hem over zijn vertrek én over de wedstrijd van komend weekend. "Of ik beterschap zie bij Standard? Niet echt! Er was de moeilijke zege in de Beker tegen Moeskroen. Ze hadden moeten winnen tegen OHL, maar daar laten ze het liggen in de laatste minuten. En dan nog twee gelijke spelen tegen Cercle en Kortrijk. Er zijn veel jonge spelers en dat neemt tijd in beslag."

De voormalige rechtsachter zag ook de match van Club tegen Manchester City. "Ze hebben daar veel energie verspeeld", meent hij. "Fysiek zal het voor hen wat lastiger worden zondag. Dat is goed voor Standard die daarvan moet profiteren. Ze hebben een referentiematch nodig om zich te lanceren. Een zege in Jan Breydel zou dat zeker zijn", aldus de ex-speler van Club.

Hij ziet ook dat de Luikse supporters hun woede moeilijk kunnen bewingen omwille van het povere spel. "Ik begrijp hen, want het is al lang geleden dat Standard dominant was in het spel. Ze verwachten beterschap en een reeks van zeges. Een zege tegen Brugge zou deugd doen aan iedereen."