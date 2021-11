Debutant bij de Rode Duivels krijgt niets dan lof van Roberto Martinez

Roberto Martinez heeft voor in de defensie een debutant opgeroepen. Namelijk Wout Faes krijgt zijn kans om zijn kunnen te tonen. De bondscoach is alvast lyrisch over de verdediger.

“Wout Faes heeft de laatste twee seizoenen op jonge leeftijd een leidersrol opgenomen in Frankrijk. Hij speelt er elke wedstrijd en maakt indruk” verklaarde Martinez zijn keuze voor de verdediger. “Sebastiaan Bornauw was nog twijfelachtig door een blessure en daarom is hij er niet bij.” Wout Faes begon zijn carrière bij Anderlecht dat hem uitleende aan Heerenveen en Excelsior in Nederland. Omdat hij bij Anderlecht niet kon doorbreken volgde een transfer naar KV Oostende. Daar groeide de centrale verdediger uit tot een vaste waarde. Hij werd opgemerkt door Stade Reims dat hem aankocht in de winter van 2020 maar hem tot het einde van het seizoen bij KV Oostende liet voetballen. Sinds de zomer van 2020 speelt Wout Faes voor Stade Reims en speelde hij 47 wedstrijden waarin hij tweemaal tot scoren kwam. Dit seizoen kwam hij al 12 keer in actie in de Ligue 1 waarin hij éénmaal tot scoren kwam