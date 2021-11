Joshua Zirkzee duidt werkpunt aan: "Al heb ik er dankzij Vincent Kompany al stappen in gezet"

Morgen gaat Anderlecht op bezoek bij gewond dier Antwerp. Mits een zege komt paars-wit op gelijke hoogte van de Great Old. Joshua Zirkzee moet daarbij een van de speerpunten worden. In gesprek met HLN vertelt de Nederlander dat hij op mentaal vlak nog heel wat werk voor de boeg heeft.

"Als het niet loopt zoals ik het hebben wil, kan ik best lang ontevreden zijn. Al denk ik dat ik, dankzij de trainer, dit seizoen toch al vooruitgang geboekt heb", aldus Zirkzee.

"Als twee acties niet lukken, ga ik me afvragen hoe dat komt. En dan lig ik in de knoop met mezelf. Terwijl de coach me duidelijk aangeeft dat ik fouten mág maken. Als hij ziet dat ik wat afzak na een paar mislukte acties, wijst hij me daar onmiddellijk op."

Ondanks zijn jonge leeftijd doorzwom Joshua Zirkzee al heel wat voetbalwatertjes. Bovendien deelde hij in Bayern München de kleedkamer met enkele wereldsterren. Een leider is hij evenwel (nog) niet. "Ik ben geen prater zoals Hoedt of Cullen. Maar misschien net daardoor heeft het wel invloed als ik dan toch eens iets zeg. Ik sta niet voorop, maar neem mijn verantwoordelijkheid", besluit Zirkzee, die in vijftien officiële wedstrijden voor paars-wit al acht keer raak trof.