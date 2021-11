Ajax bereikt akkoord met familie Nouri over schadevergoeding

Ajax heeft met de familie van Abdelhak Nouri een akkoord bereikt over een schadevergoeding. Een arbitragezaak bij de KNVB is daarmee van de baan.

De familie van Nouri diende daar in januari een verzoek voor in bij de voetbalbond, omdat het met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Nu is dat akkkoord er toch gekomen, meldt de NOS.

Nouri zakte in de zomer van 2017 in elkaar tijdens een oefenduel van Ajax met Werder Bremen. De toenmalige middenvelder liep ernstig hersenletsel op, waardoor zijn veelbelovende carrière abrupt ten einde kwam.

Ajax erkende op 25 juni 2018 alle aansprakelijkheid voor het niet adequate medische ingrijpen, maar een oplossing voor het afwikkelen van de schade bleef lange tijd uit. Nu is de slepende kwestie dan toch afgehandeld.

Een opvallend feit is dat AA Gent spits Tarik Tissoudali speelt met rugnummer 34. Dit als eerbetoon aan zijn goede vriend Nouri.