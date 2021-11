Wie wordt de nummer 9 van de Rode Duivels in afwezigheid van Lukaku en Batshuayi? "Benteke meest logische optie"

Heel wat internationals haakten geblesseerd af. Voorin ziet Martinez met Romelu Lukaku en Michy Batshuayi de nummers één en twee uit de pikorde weghalen. De vraag is dan ook wie de rol van centrumspits op zich moet nemen.

Gazet van Antwerpen legde het dilemma voor aan drie ex-internationals.

Jan Ceulemans: "Voor mij is dit de ideale kans om De Ketelaere uit te testen als spits, maar ik denk dat Martinez gewoon voor Benteke zal kiezen. De Ketelaere doet dat prima bij Club Brugge, weliswaar in een ander systeem, maar net daarom zou dit een goeie test zijn."

Alex Czerniatynski: "Dit is het moment om De Ketelaere in de ploeg te zetten. Hij maakt toch indruk, ook in de Champions League. Bovendien zijn we zo goed als zeker van het WK, dus dan vind ik ook dat we kansen aan de jeugd moeten geven. Als eerste vervanger kies ik zelfs voor Dante Vanzeir. Het is ongelooflijk hoe die dit seizoen bezig is."

Luc Nilis: "De Ketelaere moet voor mij sowieso een kans krijgen, maar niet per se ín de spits. De meest logische keuze voor mij, en ik denk ook voor Martinez, is Christian Benteke. Zeker tegen Wales zal hij z'n mannetje staan. En met Origi heb je iemand achter de hand die als invaller voor een meerwaarde kan zorgen. Zelfs Vanzeir komt in aanmerking, gezien zijn geweldige vorm."