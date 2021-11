Ex-speler Anderlecht, Ajax en Feyenoord duidt slechtste trainer aan: "De Mos! Gooide bijna schoen tegen zijn hoofd"

Bij Veronica Inside heeft John van Loen, voormalig aanvaller van Anderlecht, Ajax en Feyenoord, enkele moeilijke vragen beantwoord. Over de vraag wie zijn slechtste trainer ooit was, hoefde hij echter niet lang na te denken.

"Aad de Mos. Het gekke is: in de eerste wedstrijden ging het niet zo goed. Toen moest ik bij hem komen in een hele grote kamer in het stadion van Anderlecht", vertelde hij. "Hij zei: ik moet je wat vertellen. Ik denk: dat zal wel over de wedstrijd gaan. Toen zei hij: ik kan jou niet laten spelen. Het is mijn kop of jouw kop, dus ik kies voor jouw kop. Dat was het..."

Ook in de wedstrijden botste het soms. "We speelden een wedstrijd tegen Standard Luik en stonden met 3-0 voor. De Mos zei: we gaan wisselen. Toevallig had ik die wedstrijd ook gescoord. Toen zei hij: Van Loen, jij gaat eruit. Ik was bezig met mijn schoenen en gooide er eentje bijna tegen zijn hoofd aan. Toen kreeg ik 1.500 gulden boete, dus dat viel nog wel mee."

Ook zijn tactische besprekingen werden op de korrel genomen. "Hij zei: dit zijn de elf. Succes. Dat was de bespreking. Maar we werden wel kampioen."