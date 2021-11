Ex-speler STVV betrokken bij dodelijk verkeersongeval

De Nederlandse profvoetballer Rai Vloet is zaterdagnacht betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval, waarbij een 4-jarige jongen het leven liet.

In de nacht van zaterdag op zondag kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Een jongen van vier werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het hospitaal, waar hij niet veel later overleed. In de andere auto zaten twee jongemannen, onder wie Rai Vloet. Volgens diverse Nederlandse media is het nog onduidelijk of Vloet al dan niet achter het stuur zat op het moment van het ongeval. Vloet werd alvast verhoord door de autoriteiten.

Rai Vloet (26) speelde in 2019 een half seizoen voor STVV. De Nederlander kwam daarin niet verder dan twee korte invalbeurten. Sinds 2020 speelt Vloet in de Eredivisie voor Heracles Almelo, waar hij vorig seizoen liefst zestien keer raak trof. Dit seizoen scoorde hij drie keer in elf competitieduels.