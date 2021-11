Sterkhouder van Union krijgt een rode kaart en een zware nederlaag om de oren

De goede prestaties van Union zorgt er voor dat een aantal van hun spelers dezer dagen ook internationale verplichtingen hebben. Bij de ene is dat al succesvoller dan bij de andere.

Teddy Teuma is één van de absolute sterkhouders van Union. Hij loopt minder in de kijker dan het spitsenduo Undav & Vanzeir toch is hij levensbelangrijk. Zo tonen ook zijn statistieken want in 13 wedstrijden in de Jupiler Pro League kwam hij al tweemaal tot scoren en gaf hij drie assists.

Teuma mag dan geboren zijn in Frankrijk maar hij heeft Maltese roots. Hierdoor is hij international bij Malta, maar daar loopt het niet zo vlot als bij Union. Malta staat namelijk laatste in hun groep waar Kroatië en Rusland aan de leiding staan.

Deze middag speelde Malta in eigen huis tegen Slovakije en het werd een afstraffing. Malta verloor met zware 0-6 cijfers en Teuma kreeg ook nog eens een rode kaart onder zijn neus. Eerst een geel karton vanwege een overtreding en de tweede gele kaart volgende direct voor protest.