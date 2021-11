Club Brugge met handen in het haar: Mignolet haakt geblesseerd af bij Rode Duivels

Club Brugge dreigt tijdens de interlandbreak met een keepersprobleem opgezadeld te geraken. Eerder op dag geraakte bekend dat Nick Shinton moest afhaken bij de beloften. Simon Mignolet, de onbetwiste nummer één bij blauw-zwart, wachtte hetzelfde lot.

Simon Mignolet werd aan de aftrap verwacht in Wales, maar de Limburger zal niet mee op het vliegtuig naar Cardiff stappen. Door een nog onbekend probleem verlaat Mignolet het kamp van de Rode Duivels.

Door het uitvallen van Simon Mignolet en Nick Shinton heeft Philippe Clement met Senne Lammens nog maar één optie in doel.

Levensbelangrijke weken

Philippe Clement en co hopen dat Simon Mignolet snel weer speelklaar is. Er komen immers erg belangrijke weken aan voor Club Brugge, die bepalend zullen zijn voor de rest van het seizoen. Vrijdag gaat Club op bezoek bij KV Mechelen, woensdag komt RB Leipzig langs in de Champions League. Daarna wachten twee confrontaties op het veld van Racing Genk, een in de Jupiler Pro League en een in de Croky Cup.