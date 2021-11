Orkestleider De Bruyne mag gerust wat veeleisender zijn voor zijn ploegmaats

De prestatie van Kevin De Bruyne tegen Estland was af. De middenvelder was weer zijn oude zelve na de moeilijke seizoensstart. Dat hij die kwartfinale op het EK mee deed, heeft hem lang parten gespeeld. Al is er nog één ding: hij moet van zijn ploegmaats dezelfde inzet eisen als van hemzelf.

Er is die ene fase die blijven hangen is van zaterdag: De Bruyne dribbelde zich mooi vrij en lanceerde Meunier op de rechterflank, die een hele boulevard voor zich had. De wingback vertrok echter te laat en de perfecte bal van De Bruyne ging buiten. Als hij die geeft bij Manchester City is Kyle Walker vertrokken voor een doelkans. De frustratie was duidelijk merkbaar, maar slechts twee seconden. Een opgestoken handje van Meunier en het was over.

Masterclass

En zo waren er nog fases. Denayer die de bal niet bij Witsel inspeelde terwijl De Bruyne duchtig stond te gesticuleren, Eden Hazard die zijn ruimte kwam dichtlopen om de bal op te halen, Vanaken die niet op het juiste moment diep liep... King Kev stoort er zich aan, maar laat het niet altijd merken. En dat zou hij wel moeten doen. Hij moet veeleisender zijn voor zijn ploegmaats als ze in Qatar een rol van betekenis willen spelen.

De Bruyne gaf zaterdag een masterclass in spelverdeling. Vanuit een lage positie, soms zelfs lager dan Witsel. Maar hij loopt zo slim, zonder veel energieverspilling. Als hij de bal had, vond hij altijd de juiste oplossing. Een flankverandering van 60 meter, een bal tussendoor, een schuiver in de open ruimte... Zo omzeil je een laag blok, maar dan moet er genoeg beweging rond hem zijn.

Orkestmeester

Zijn ploegmaats moeten onderhand ook wel weten dat De Bruyne de bal liefst in de loop meegeeft en niet in de voet. Meunier, die al acht jaar met hem samenspeelt bij de Rode Duivels moet die inspanning maken als hij die ruimte voor zich ziet en KDB de bal heeft. Maar da's ook het nadeel van zo'n vriendengroep. Wie klopt er intern eens op tafel? Meestal zijn dat Courtois en Lukaku.

De Bruyne is de orkestmeester en als we iets willen doen in Qatar mag er geen enkele valse noot klinken. Dan moet iedereen op het ritme van de maestro voetballen. Dat moet hij ook duidelijk maken. Tegen Estland kom je daarmee weg, maar tegen Italië, Frankrijk, Spanje... hangt het af van details. Dan kan die ene bal op de rechterflank de doorslag geven.

Als je een verkeerde bal inspeelt op Lukaku, zal je het gehoord hebben. Dat moet De Bruyne ook meer in zijn spel leggen. Er is niks mis met eens een stevige uitbrander. Onder vrienden moet dat kunnen...