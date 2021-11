Spits Lierse K. vindt voor het eerst weg naar doel bij nationale ploeg

Hakim Abdallah maakte afgelopen zomer de overstap van Hesperingen naar Lierse Kempenzonen. Bij de Pallieters trof Abdallah drie keer raak in de competitie, zondag scoorde hij ook voor zijn land.

Tegen Tanzania kwam Madagascar voor het halfuur op achterstand. Een kwartier voor tijd reageerde Abdallah het snelst op een afgeslagen vrije trap. De 23-jarige spits van Lierse K. lukte zo zijn eerste doelpunt voor Madagascar in zijn tiende interland.

Met Marco Illaimaharita (Charleroi) en Loic Lapoussin (Union) stonden bij Madagascar nog twee spelers tussen de lijnen die in ons land actief zijn. Bij Tanzania was er geen spoor van Antwerp-spits Ally Samatta, die een positieve coronatest aflegde en in quarantaine geplaatst werd.