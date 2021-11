Moet Antwerp het een tijdje zonder een van zijn aanwinsten stellen?

Ally Samatta, die door Antwerp gehuurd wordt van Fenerbahçe, scoorde tot dusver drie keer voor de Great Old. Mogelijk moet de 28-jarige spits even aan de kant blijven.

Op dit moment is Ally Samatta bij de nationale ploeg van Tanzania. De 51-voudige international is een certitude in de nationale ploeg, maar verscheen zondag in en tegen Madagascar vreemd genoeg niet op het wedstrijdblad.

Volgens diverse Afrikaanse media zouden drie Tanzanianen, onder wie Samatta, een positieve coronatest hebben afgelegd in aanloop naar de wedstrijd tegen Madagascar (1-1).

Sources say Aishi Manula, Bakari Mwamnyeto and Mbwana Ally Samatta have tested positive for COVID-19 which rule them out Tanzania 🇹🇿 game against

Madagascar 🇲🇬 in the @FIFAWorldCup qualifiers. #WCQ2022 — NUHU Adams ™️ (@NuhuAdams_) November 13, 2021

Armed Madagascar army soldiers storm the Tanzania National team players'hotel located in AntananarivoThe soldiers claim that there are players in the Tanzania National Covid-19 transmission team The players who are reported to be infected with Covid-19 are Manula,Samatta,Mwamnyet pic.twitter.com/ZfjaQVAowR — Sport_Tanzania🇹🇿🇬🇧 (@sport_tanzania) November 14, 2021

Antwerp gaat zondag op bezoek bij STVV op speeldag 15 in de Jupiler Pro League.