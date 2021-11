Grote twijfel bij positieve tests van Ally Samatta: fraude in het spel?

Ally Samatta heeft zich met Tanzania niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Het was wel het weekendje voor Ally Samatta. De speler van Royal Antwerp FC werd samen met twee ploegmaten positief getest en door soldaten bewaakt in het hotel in Madagaskar.

HLN zegt nu dat er getwijfeld wordt of de coronatests wel positief waren. Madagaskar zou dat opzettelijk gedaan hebben, zodat de drie niet konden meespelen, zo klinkt het bij lokale bronnen.

Na de wedstrijd mochten de drie echter meteen het hotel verlaten om terug te keren naar Tanzania. Daar worden nog eens tests gedaan en als die negatief zijn kan Samatta naar België reizen en dit weekend spelen tegen STVV.