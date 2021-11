Hoogspanning in Nederland: 5 redenen waarom de WK-kwalificatie niet in het gedrang zal komen

Zelden een stemming zo zien omslaan als zaterdagavond in Podgorica. Tien minuten voor affluiten waren al heel wat fans de goedkoopste vluchten naar Qatar aan het checken, toen het nog grondig fout ging voor Oranje. Montenegro vocht van een dubbele achterstand terug naar een onverhoopte puntendeling.

In aanloop naar de allesbepalende wedstrijd tegen Noorwegen kwam bondscoach Louis Van Gaal zwaar ten val, waarbij hij een botje in de heup brak. In Nederland hoopt men vurig dat dit geen voorbode is voor wat komen gaat. Virgil van Dijk gaf maandag alvast aan dat de negatieve gevoelens hebben plaatsgemaakt voor strijdlust en geloof.

Oranje heeft straks genoeg aan een gelijkspel om alsnog met dat felbegeerde WK-ticket aan de haal te gaan. Het doemscenario waarin Nederland voor de tweede keer op rij niet aanwezig zal zijn op een WK, moet vanavond iets voorbij 22u30 naar de prullenmand verwezen worden. Want ondanks de fikse kater van Podgorica ligt Oranje nog steeds in pole position om de campagne als groepswinnaar af te sluiten.

1. Foutloos in eigen huis

Oranje was tot dusver foutloos in eigen huis. Vier overwinningen, achttien doelpunten voor, amper één tegen. Door de coronamaatregelen zal het vanavond niet kolken in De Kuip. Er worden geen toeschouwers toegelaten in Rotterdam.

Nederland-Letland: 2-0

Nederland-Montenegro: 4-0

Nederland-Turkije: 6-1

Nederland-Gibraltar: 6-0

2. Memphis Depay

Nooit was de aanvaller van Barcelona bepalender bij Oranje dan onder Louis Van Gaal. Zijn statistieken in de laatste vijf kwalificatieduels zijn ronduit indrukwekkend: negen doelpunten en vier assists. Meer dan ooit is Memphis de man die Oranje bij de hand moet nemen.

© photonews

3. Geen Haaland

Nederland hoeft Erling Haaland, die tijdens deze campagne vijf keer scoorde, niet te vrezen. Het Noorse toptalent ligt in de lappenmand, want een enorme aderlating is voor Noorwegen. Zaterdag kwamen de Noren in eigen huis niet tot scoren tegen laagvlieger Letland (0-0). Alexander Sörloth (Real Sociedad, ex-AA Gent) verving Haaland als centrumspits, Genkie Kristian Thorstvedt speelde als offensieve middenvelder.

4. Kop Van Gaal op kapblok

Maandag vertelde een tot tranen toe bewogen Louis Van Gaal hoe spelers en staf hem gevraagd hebben om alsnog bij de selectie te blijven, ondanks het breukje in de heup. Het toont aan dat de neuzen nog steeds in dezelfde richting staan. Van Gaal gaf aan dat het bij uitschakeling meteen 'finito' zou zijn voor hem. Die gedachte moet het vuur aanwakkeren bij de spelers van Nederland.

5. Eergevoel

😢 Tranen bij bondscoach Louis van Gaal, omdat de spelers willen dat hij ondanks zijn heupblessure bij Oranje blijft...“Ik ben een emotioneel figuur.” pic.twitter.com/xgVDZVyDgN — NOS Sport (@NOSsport) November 15, 2021

En dan is er nog zoiets als eergevoel. De sterren van Nederland kregen na Montenegro bakken kritiek over zich heen. Te zelfbewust, naïef tot zelfs arrogant: het laat ook spelers als Frenkie de Jong, Virgil van Dijk of Memphis Depay niet koud. Reken maar dat ook zij dinsdag de puntjes op de i willen zetten.