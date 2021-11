Kritiek op Noa Lang zwelt aan: "Alleen als je alle ballen erin schiet, is alles toegestaan"

Bij Oranje loopt het voor Noa Lang niet echt goed op dit moment. De Nederlander lijkt een stevig dipje door te maken.

Het vertrouwen dat Noa Lang heeft bij Club Brugge, daar is op dit moment bij Oranje maar bitter weinig van te merken. Bij onze Noorderburen ergeren ze zich ook helemaal dood aan Noa Lang. Vooral de manier waarop hij zijn truitje draagt is voor velen storend.

"Waarom heeft die jongen steeds zijn mouwtjes over zijn handen? Dat ziet er toch niet uit?”, zei Wim Kieft bij Veronica Inside.

Ook Johan Derksen kijkt er niet van op en zag dat al bij Twente en Ajax. "Zijn lichaamstaal irriteert mateloos. Je hebt ook voetballers die hun kousen zo ver optrekken dat het lijkt of ze jarretels nodig hebben. Dan zou ik als trainer ook zeggen: maak jij je tenue eens in orde. Alleen als je alle ballen erin schiet, dan is alles toegestaan."