"Charles De Ketelaere is het beste voorbeeld dat nieuwe jongens meer dan twee kansen verdienen"

De Rode Duivels hadden het niet gemakkelijk tegen een stug Wales. Vooral in de laatste twintig meter was het moeilijk.

Analist Gert Verheyen zag dat er bij de Rode Duivels niemand was die de laatste twintig meter wou induiken zonder bal. Hans Vanaken en Charles De Ketelaere liepen dan ook meer als middenvelders dan aanvallers op het veld rond.

Voor Verheyen zie je ook dat Vanaken al meer kansen gekregen heeft dan De Ketelaere. “Vanaken speelde uitstekend, met allure. Dat hij dit kon, mag niemand verbazen. Alleen heeft het even tijd gekost voor hij zich zo kon presenteren bij de nationale ploeg”, zegt Verheyen aan Het Nieuwsblad.

“Dat is het verschil met De Ketelaere, die logischerwijze nog een weg heeft af te leggen. De Ketelaere, die jonger is, speelde nog niet met hetzelfde lef als bij Club Brugge, waar hij zonder schroom de bal komt opeisen. Vanaken versus De Ketelaere, dat is het beste voorbeeld dat nieuwe jongens in dat geraamte meer dan twee kansen verdienen om te kunnen groeien in die rol.”