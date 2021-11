Nainggolan koos als Beerschot-ambassadeur voor een avontuur op de Bosuil: "Toen heeft Beerschot me ook laten vallen"

Antwerp FC verraste afgelopen zomer met de komst van Radja Nainggolan. Uitgerekend een ambassadeur van Beerschot VA is dé toptransfer van het stamnummer één. Zelf ziet de middenvelder het probleem niet.

"Beerschot VA vroeg me een jaar geleden om ambassadeur te worden van de club", legt Radja Nainggolan uit in MIDMIDPodcast. "Op dat moment had ik een carrière in Italië en was er nog geen sprake van een terugkeer naar België. Ik heb mijn jeugd doorgebracht op het Kiel. Dus waarom zou ik dat niet doen?"

Ondertussen draagt Il Ninja het shirt van Antwerp FC. "Toen mijn carrière nog moest beginnen heeft Beerschot me eigenlijk laten vallen. Ik heb andere keuzes gemaakt en vandaag heb ik er geen schaamte voor dat ik bij Antwerp speel. Dat ambassadeurschap is vooral iets symbolisch."