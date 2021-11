Ex-coach Beerschot houdt het na amper twee weken al voor bekeken bij KVK Tienen: "Niet te combineren met gezinsleven"

KVK Tienen (Eerste Nationale) moet alweer op zoek naar een nieuwe coach. Urbain Spaenhoven diende na amper twee weken zijn ontslag omwille van familiale redenen.

Amper twee weken na zijn aanstelling trok de 64-jarige Antwerpenaar de stekker uit de samenwerking met Tienen. De ex-coach van Beerschot kon zijn job niet combineren met zijn gezinssituatie. Op de website van KVK Tienen gaf Spaenhoven tekst en uitleg bij zijn verrassende ontslag. "De verre afstanden naar Sint-Truiden en de late trainingsuren wogen te hard door op mijn gezinsleven", aldus Spaenhoven.

"Als vader van een zoon met een ernstige handicap die veel zorg nodig heeft was de combinatie te veeleisend. Ik was erg gecharmeerd door het voorstel van KVK Tienen en de kans om te werken met een aantal spelers die ik al eerder onder mijn hoede had, maar ik heb de verplaatsingen vanuit Antwerpen onderschat".

"Ik vind de situatie uiteraard heel jammer. Zeker omdat Tienen een fijne club is met een mooie traditie en ik ook veel respect heb voor de personen die de club leiden. Ik denk dat de resultaten van de voorbije wedstrijden niet representatief zijn en dat we mooie vooruitgang zouden maken. Ik vond een leergierige spelergroep die er iets van wil maken. Maar ik wil prioriteit blijven geven aan mijn gezin. Ik wil zelf actief blijven in het voetbal, maar niet op een grotere afstand dan 30 minuten rijden van mijn woonplaats."