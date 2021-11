Money Time! Club Brugge maakt zich op voor 10 wedstrijden in 38 dagen: "Richtinggevend"

Club Brugge begint vrijdag in Mechelen aan een helse serie wedstrijden. De ploeg van Philippe Clement komt tien keer in actie in minder dan veertig dagen, met daarin levensbelangrijke afspraken in de Champions League en Croky Cup.

Philippe Clement liet het zich donderdag op zijn persbabbel ontvallen. “Of de komende weken richtinggevend zullen zijn? Gedeeltelijk wel, want hierin wordt bepaald of je na nieuwjaar nog actief bent in Europa en de nationale beker.”

Ook in de competitie kan Club Brugge maar beter niet te veel steken laten vallen. Met 27 punten uit veertien wedstrijden blijft blauw-zwart vooralsnog wat op zijn honger zitten. Koploper Union heeft inmiddels een kloofje van vier punten uitgebouwd. “Ook in de competitie is het doel duidelijk: we moeten dringend meer punten gaan halen dan we tot dusver gedaan hebben”, aldus Clement.

Kalender Jupiler Pro League: drie toppers én derby

Club Brugge krijgt voor het einde van het jaar nog drie toppers voorgeschoteld in de vaderlandse competitie. Vrijdagavond gaat blauw-zwart op bezoek bij ploeg in vorm KV Mechelen. Volgende week zondag staat de beladen trip naar Racing Genk op het programma. Op negentien december ontvangt Club Brugge aartsrivaal Anderlecht in het Jan Breydelstadion. Een week later sluit Club het kalenderjaar af met de Brugse derby.

Beker+Europa: doemscenario van vorig seizoen vermijden

Club Brugge strijdt op dit moment nog steeds op drie fronten, blauw-zwart maakt er een erezaak van om dit minstens tot na de jaarwisseling vol te houden. Met vier op twaalf beschikt Club over goede papieren om in Europa te overwinteren, de wedstrijd van woensdag tegen RB Leipzig wordt in dat opzicht van kapitaal belang. Een week later moet Club Brugge vol aan de bak in de achtste finales van de Croky Cup. De landskampioen moet op het veld van bekerhouder Racing Genk haar bekerdroom levend houden.

24/11/2021 CL Club Brugge-RB Leipzig

01/12/2021 Croky Cup Racing Genk-Club Brugge

07/12/2021 CL PSG-Club Brugge

Vorig jaar ondervond Club Brugge aan den lijve hoe snel het kan gaan in de bekertoernooien. In amper vier dagen tijd mocht een tot dan autoritair en indrukwekkend Club Brugge een kruis maken over de Europa League en nationale beker. Door een corona-uitbraak kwam Club Brugge met een vertimmerd elftal aan de aftrap tegen Dinamo Kiev en Standard. Club Brugge verloor twee keer met het kleinste verschil en moest zich sindsdien focussen op de Jupiler Pro League.