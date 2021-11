Toptransfer stelt Antwerp-supporters gerust: "De fans zullen blij zijn met de transfer die de voorzitter gedaan heeft"

't Was één van dé transfers van de zomer: Michel-Ange Balikwisha die Standard verruilde voor Antwerp. Intussen heeft de aanvaller de hoge verwachtingen op de Bosuil wel nog niet waargemaakt, maar hij is nu ook pas echt in de juiste vorm.

Balikwisha heeft nog geen enkele beslissende actie laten noteren, maar hij komt ook pas terug vanuit blessure. "Ik wacht nu op het moment dat ik beslissend kan zijn voor de club. Met assists, met goals. Ik weet dat ik gezegd heb dat ik 25 goals wil maken dit seizoen. Ik heb geen spijt van die woorden. Ze motiveren me om beter te doen. Maar ik ben God niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Misschien scoor ik er 25, misschien niet. Ik ben er wel van overtuigd dat één goal me kan lanceren", klinkt het in HLN. Zijn blessure zorgde wel voor veel kopzorgen. "Ik was bang dat ik niet veel meer zou spelen, dat ik nooit zou kunnen tonen wat ik écht kan. Maar ik ben strijdvaardig en ik zoek zelf naar oplossingen. Het seizoen is nog niet gedaan, hé. Ik zit nu aan zeventig procent van mijn mogelijkheden. Wees gerust: de fans zullen blij zijn met de transfer die de voorzitter gedaan heeft."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg STVV - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (21/11).