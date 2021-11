Vanhaezebrouck hekelt winter-WK in Qatar: "Totaal onaanvaardbaar" en "Macht van het geld"

Het WK in Qatar én in de winter? Het is een doorn in het oog van velen. En daarbij ook van coaches uit de Jupiler Pro League.

"Ik snap ook niet waarom een WK in december gespeeld wordt. Los van waar het wordt gespeeld. Dat is niet te vatten", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"En dat iedereen, alle landen, gewoon toegeven. Dit is echt de macht van het geld. Dit is voor mij dan ook totaal onaanvaardbaar."

Gewoon weigeren

"Ik vind het even erg dat alle grote voetballanden daar zo maar aan toegeven en er geen enkel protest is geweest: je had gewoon moeten zeggen, we willen spelen in de zomer."

"En als het dan te warm is om te voetballen in Qatar, dan zoek je maar een andere oplossing. Je had dit gewoon met zijn allen moeten weigeren."