Slechts één Rode Duivels geselecteerd voor FIFA Players Awards

Ook dit jaar reikt met de FIFA Player Awards uit. Dit jaar zit slechts één Rode Duivels bij de kanshebbers.

De FIFA Player Awards wordt in diverse categorieën toegewezen, al blijft de Best Player uiteraard de hoofdvogel die gepakt kan worden.

In tegenstelling tot andere jaren is er slechts één Rode Duivel genomineerd. Enkel Kevin De Bruyne maakt dit jaar kans op de trofee.

Geen Thibaut Courtois dus, hij was er de voorbije jaren wel geregeld bij, net als Eden Hazard. Opvallend is dat er geen enkele doelman genomineerd is.