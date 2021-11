Europese coëfficiënt: dramatische 2 op 12 voor Belgische ploegen in Europa én toch is er nog steeds veel mogelijk

Vier Belgische ploegen kwamen deze week in de diverse Europese competities in actie. Wat leverde dat op voor de UEFA-coëfficiënt?

In deze fase van de strijd wordt het steeds belangrijker om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Deze week haalden de Belgische teams 2 op 12 als we alle resultaten in ogenschouw zouden nemen.

Club Brugge zorgde niet voor een nieuwe stunt in de Champions League en ging pijnlijk onderuit tegen Leipzig, op donderdag verloor Gent in Cyprus en speelden Antwerp en Genk gelijk.

13e

Voor de groepsfase stonden we nog 31e wat dit seizoen betreft, achter Kosovo, Malta en Estland onder meer. Na speeldag 1 stonden we 19e, na speeldag 2 stonden we 16e en ondertussen zijn we al gestegen naar plek 13 voor dit seizoen - al stonden we na de vorige speeldag even 12e voor dit seizoen.

Of in 2023 de kampioen niet langer rechtstreeks naar de Champions League zal mogen? Dat is een andere vraag. We blijven voorlopig 13e staan en enkel de top-10 maakt daarop aanspraak. De kloof met Rusland en Oekraïne is wel opnieuw kleiner geworden, vooral met dank aan de groepswinst van Gent.

De huidige stand:



9. Schotland 33.500 (+0.800 deze week)

10. Rusland 32.682 (+0.400)

11. Oekraïne 31.400 (+0.000)

12. Servië 29.875 (+0.500)

13. België 29.800 (+0.800)