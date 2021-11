Gentse invallers grepen hun kans niet: "Roteren is heerlijk als je 18 à 20 jongens hebt die het niveau aan kunnen"

Donderdag ging AA Gent met het kleinste verschil onderuit tegen Anorthosis. Hein Vanhaezebrouck dropte voor de gelegenheid enkele nieuwe namen in het elftal. Een experiment dat volgens de coach van de Buffalo's niet al te goed uitpakte.

Onder meer Gianni Bruno, Darko Lemajic, Bruno Godeau en Christopher Operi kregen de kans om zich van bij het begin te tonen in Cyprus. "We probeerden enkele jongens in de hoop dat we de volgende weken al eens wat zouden kunnen schuiven... maar het is niet echt een succes geworden", vertelt Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

"Roteren is heerlijk als je achttien à twintig jongens hebt die het niveau aan kunnen. Ik was niet tevreden over zij die gisteren hun kans kregen. Al moet ik ook zeggen dat de invallers het verschil niet gemaakt hebben."

Zondag krijgt AA Gent het Standard van Luka Elsner over de vloer. De Rouches tankten vertrouwen na hun overwinning van afgelopen weekend tegen Eupen. "Het zijn altijd moeilijke matchen tegen Standard. Vaak domineren we tegen hen, maar gaan we in het slot van de match toch nog onderuit. We zullen 90 minuten lang moeten blijven gaan. We wonnen de meeste matchen thuis, maar het waren bijna altijd close games. Dat zal nu niet anders zijn", voorspelt Hein Vanhaezebrouck.