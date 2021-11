Hugo Broos gelooft nog in Clement: "Misschien is het niet zo erg als we denken"

Club Brugge kreunt. De nederlaag tegen Leipzig in de Champions League is voor velen de druppel die de emmer doet overlopen.

Toch is analist Hugo Broos niet overtuigd dat de positie van trainer Philippe Clement ter discussie staat bij Club Brugge. “Na woensdag begint men aan alles te denken, maar je zou in de groep moeten voelen hoe het werkelijk is. Misschien is het niet zo erg als we denken”, zegt Broos aan HLN.

Het bekerverhaal tegen Racing Genk zou doorslaggevend kunnen zijn. “Club staat nu wel voor heel belangrijke weken. Het is belangrijk om de volgende wedstrijden te winnen, zeker in de beker van België. Bij een uitschakeling wordt het echt link. Dan zullen we zien of er bij Club meer aan de hand is dan alleen de prestatie woensdag, een complete offday die in de hand gewerkt is door de opstelling.”

Want Broos weet maar al te goed dat het tij snel kan keren. “Maar het kan ook dat in een paar weken de zon weer schijnt, als je nu twee keer wint tegen Genk en voor de winterstop tegen Anderlecht. Met goeie resultaten is de crisis of het crisisje weer op de achtergrond. De komende weken zullen we zien of de band tussen Philippe en Club nog intact is.”