Vincent Kompany laat druk van zich afglijden, maar beseft: "Steun van bestuur is niet onvoorwaardelijk"

Vorige week raakte Anderlecht niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen Kortrijk. Met 22 op 45 blijven Anderlecht en Vincent Kompany vooralsnog onder de verwachtingen. De druk neemt toe in het Lotto Park. Zaterdagavond staat de verraderlijke verplaatsing naar Charleroi op de planning.

Ook de onaantastbaar gewaande Vincent Kompany krijgt stilaan meer kritiek te verwerken van een deel van de aanhang. Op zijn persconferentie gaf Kompany aan niet bezig te zijn met zijn positie als coach van Anderlecht. "Ik ben alleen maar bezig met mijn werk, niet met mijn lot. We hebben mensen nodig die met hun werk bezig zijn, en niet met hun emoties. Alleen zo kan de wederopstanding lukken. Ik weet dat de steun van het bestuur voor mij niet onvoorwaardelijk is. Die steun is er enkel en alleen omdat ik hard werk en op een objectieve manier naar onze problemen kijk."

Een verplaatsing naar Charleroi is zelden een snoepreisje. Ook Vincent Kompany beseft dat hij zaterdagavond voor een zware opdracht staat. "De wedstrijd van de laatste kans? We moeten niet te veel grote uitspraken doen over de laatste kans. Dat is een van de dingen die we hebben moeten leren de voorbije achttien maanden. Ja, natuurlijk is er druk. In deze periode van het jaar ben ik altijd afgeschreven. Ook vroeger als speler. Ik ben geen novemberman. Ik riep altijd op om rustig te blijven. Ook vorig jaar zaten we hier dit soort gesprekken te voeren en zijn we uiteindelijk in de top vier geëindigd."

Bij heel wat fans stak het ook dat tegen Kortrijk geen enkele jongen uit Neerpede aan de match begon. Vincent Kompany: "Nee, het klopt niet dat ze minder kansen krijgen. We hebben op elke positie minstens één eigen opgeleide speler die kan inspringen. Wie doet ons dat na? Ik maak me echt geen zorgen over onze jongeren."