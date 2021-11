Guardiola over nieuwe 'concurrent-trainer' Rangnick: "Weet dat hij geweldig werk geleverd heeft"

Ralf Ragnick wordt de nieuwe trainer van Manchester United. Op zijn persconferentie werd ook Pep Guardiola gevraagd over de nieuwe trainer van de stadsgenoot.

"Of ik veel over hem weet? Nee. Ik heb hem ooit één keer telefonisch gesproken", zei de manager van City. "Ik weet wel dat hij geweldig werk heeft geleverd bij Red Bull Leipzig en Salzburg en heel veel ervaring heeft in Duitsland."

Veel dieper wou hij er niet op ingaan. "In de afgelopen tien dagen waren er misschien al wel twintig namen voor de mogelijke manager voor Man United. Misschien moeten we vanmiddag eerst een dutje doen en dan drie uur besteden aan alle mogelijke kandidaten bij United. Op het moment dat er een manager wordt aangesteld zal ik verder mijn mening geven, wanneer ernaar wordt gevraagd", aldus Guardiola.