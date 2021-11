Noa Lang haalt zijn gram na zege tegen Genk: "Wie uitdeelt, moet kunnen incasseren"

Zeven competitiewedstrijden stond Noa Lang droog. Tegen Racing Genk leverde de Nederlander een piekfijne assist af. In de tweede helft verzette Lang bergen werk en was hij met een kattenpootje goed voor de 2-2. Voldoende voor de winger van Club Brugge om de criticasters het zwijgen op te leggen.

"Bepalend zijn zonder bal, dat is wat Noa moet leren. Dat heeft hij vandaag uitstekend gedaan", aldus Philippe Clement na de knappe remonte van zondag tegen Genk. Het viel inderdaad op hoeveel werk Lang in balverlies opknapte. Ook letterlijk stroopte hij de mouwen op na de rode kaart voor Ignace Van der Brempt: Lang verstopte zijn handen niet meer in het ondershirt, maar kwam in korte mouwen het veld op na de pauze.

Na de gelijkmaker vierde Lang zijn doelpunt door de vinger ostentatief voor de mond te leggen. Een antwoord op het Genk-publiek, dat de vedette van Club Brugge op de korrel had genomen. Maar ook een reactie op de alsmaar toenemende kritiek. Lang was in zijn eer gekrenkt en maakte dat na afloop duidelijk met dit opmerkelijk interview aan Eleven Sports.

"Wie uitdeelt, moet kunnen incasseren"

🏅 | Een geprikkelde Noa Lang bijt de kritiek van zich af. Hij is jullie MOTM in #GNKCLU ! 🔵⚫ pic.twitter.com/bZOOezMdd6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2021

Noa Lang wekte her en der wrevel op met zijn gedrag. Voetbalkrant.com sprak hierover met Phille Vande Walle en Stijn Stijnen. Beide ex-doelmannen zien geen graten in het gedrag van Noa Lang. 'What you see is what you get', klinkt het. Philippe Vande Walle kon de reactie van Noa Lang best plaatsen. "Hij is zo en hij zal zo blijven. Bij hem weet je dat zijn mentaliteit soms storend kan werken. Maar kom, een vinger op de mond, dat moet toch kunnen. Het enige waar ik het moeilijk mee had, was dat hij bij de viering van zijn doelpunt Charles De Ketelaere geen blik waardig gunde. Die jongen gaf hem het doelpunt op een presenteerblaadje en verdient respect", aldus de analist. "Los van dat mag er wel wat rebellie zijn. Als doelman stond ik ook zelf bekend voor het brengen van dat showelement. Dat moet kunnen, zolang het tussen de lijnen blijft."

Dat hij de bij de viering De Ketelaere geen blik waardig gunde, stoort me - Philippe Vande Walle

Ook Stijn Stijnen zag hoe Noa Lang maar wat graag de show stal in de spektakelrijke topper tussen Genk en Club Brugge. De ex-doelman van blauw-zwart heeft begrip voor het gedrag van Lang. "Natuurlijk is hij een type speler die irritatie kan opwekken door zijn houding. Speciale spelers gedragen zich soms anders, dat weet je. Het belangrijkste blijft wat ze op het veld doen. Wel, Lang kreeg heel wat kritiek en hij pareerde die met een goede wedstrijd. Hij koos ervoor om daarna terug uit te delen met het vingertje voor zijn mond en het interview na afloop. Dat hoort erbij: wie uitdeelt, moet ook kunnen incasseren."