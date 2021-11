121.000 euro, rolexen en hemden... Dit zou Van Holsbeeck gekregen hebben van Veljkovic

Herman Van Holsbeeck is één van de door Dejan Veljkovic genoemde namen die zich zwaar verrijkte bij transfers van Anderlecht. Veljkovic noemde vier dossiers waarbij de ex-manager van paars-wit meer dan 100.000 euro aan zwart geld zou geïnd hebben.

De eerste was Dalibor Veselinovic staat in Het Nieuwsblad. De Servische spits kwam in 2011 over van Waasland-Beveren en Van Holsbeeck zou daarbij 35.000 euro cash gekregen hebben. Bij de transfer van Milan Jovanovic zou er nog eens 50.000 euro van handen gewisseld zijn. Bij linksachter Ivan Obradovic ging het om 26.000 euro. Dat tikt aardig aan.

Maar ook bij de toptransfer van Sofiane Hanni naar Spartak Moskou in 2019 was er eentje die onder de loep zal genomen worden. Van Holsbeeck zou daar 75.000 euro gevraagd hebben en Veljkovic zegt dat hij al 10.000 euro betaalde, weet Het Nieuwsblad.

Er werden ook twee rolexen gegeven voor hem en zijn vrouw. Daarnaast is er ook sprake van peperdure hemden met HVH-initialen uit een boetiek op de Brusselse Louizalaan. Van Holsbeeck laat weten dat hij zich zal verdedigen in de rechtzaal.