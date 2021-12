Professional Refereeing Department promoveert scheidsrechter Bert Put

Goed nieuws voor Bert Put: hij krijgt promotie van het Professional Refereeing Department.

Bert Put floot in zijn carrière als scheidsrechter al 61 wedstrijden in onze Belgische eerste klasse. Ook in 1B, Play-Off 2, de Keuken Kampioen Divisie (Nederlandse tweede klasse) en de Beker van België was hij al aan de slag. Gisteren leidde hij de bekerwedstrijd Seraing-Anderlecht nog in goede banen.

Dat blijft dus allemaal niet onopgemerkt voor het Professional Refereeing Department. Zij promoveren Put nu tot semi-professionele scheidsrechter. In ons land zijn er slechts twaalf scheidrechters met deze titel. Hij vervoegt dus onder andere Jan Boterberg, Alexander Boucaut, Erik Lambrechts en Lawrence Visser op deze lijst. Hij vervangt Wesley Alen die stopte als scheidsrechter.