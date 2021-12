Faris Haroun is terug, uitgerekend voor derby tegen Beerschot: "Ik heb een van de grootste rood-witte harten"

Vijf korte invalbeurten, dat is de balans van Faris Haroun bijna halverwege het seizoen. Na heel wat blessureleed is de 36-jarige middenvelder stilaan klaar voor het echte werk. Te beginnen zondag, in de Antwerpse derby tegen Beerschot.

Faris Haroun heeft een verleden bij Germinal Beerschot, maar arriveerde in 2017 in Deurne-Noord. "Vanaf dag één heb ik getoond dat ik deel wilde uitmaken van de rood-witte familie. Ik durf stellen dat ik een van de grootste rood-witte harten heb", aldus Haroun in GvA.

Haroun lijkt net op tijd klaar om in de derby ook effectief in actie te komen, zeker nu Nainggolan op de sukkel is met de hamstrings. Tegen KV Oostende was er enigszins verrassend nog geen spoor van de onvermoeibare Haroun. "Dat was een sportieve keuze van de trainer. Verbaasd? Toch niet, in het voetbal schrik ik van niets meer. De trainer heeft het op een respectvolle manier uitgelegd. Wat niet betekent dat ik het ermee eens was."

"Ik train nu al drie weken aan 100%. Iedereen die me kent, weet dat ik niet met de handrem op train. Ik ben klaar om de ploeg te helpen met mijn leiderschap. Hopelijk dit weekend al. Ik kreeg in mijn carrière de kansen nooit op een schoteltje aangereikt. En dat is ook nu niet het geval", besluit Haroun strijdvaardig.