Pro League als de dood voor Overlegcomité: "Zware financiële klap"

Het lijkt erop dat er binnenkort weer voor een tijd geen fans meer in de stadions gaan mogen. En dat gaat heel wat geld kosten.

Het advies van de experten is duidelijk: geen toeschouwers meer tijdens de wedstrijden van de Pro League vinden zij.

Vrijdag zal een en ander gespecificieerd worden op het Overlegcomité, daarna weten we meer over de toekomst.

300.000 euro

"Het is geen geheim dat wedstrijden achter gesloten deuren een enorme financiële klap zouden betekenen voor onze clubs, die bovendien nog steeds kampen met de gevolgen van de lege tribunes vorig seizoen. Dit heeft een zware impact op de activiteiten en werkgelegenheid bij onze clubs", was de Pro League al duidelijk in Het Nieuwsblad.

En bij Het Laatste Nieuws is er nu ook gecijferd door Stijn Van Bever: "Het kost zo'n 300.000 euro voor een thuisclub om een wedstrijd zonder publiek te moeten afwerken."