POLL: Moet iemand van Club Brugge de Gouden Schoen winnen zoals Vincent Mannaert zegt?

Vorig seizoen won Lior Refaelov (toen bij Antwerp) de Gouden Schoen. Het gala komt er weer aan en volgens de CEO van Club Brugge, Vincent Mannaert kan alleen een speler van Club Brugge nu deze prijs winnen.

Onder andere Paul Onuachu, Junya Ito en het Union-duo Vanzeir/Undav worden genoemd als mogelijke winnaars. Bij Club Brugge komen dan weer namen zoals Noa Lang, Charles De Ketelaere en Hans Vanaken naar voren. Voor Club Brugge is het ook duidelijk dat een Bruggeling die Gouden Schoen verdient.

"Voor mij is het de logica zelve dat een Clubspeler straks de Gouden Schoen wint. Gelet op het feit dat we in het kalenderjaar het Belgisch voetbal opnieuw gedomineerd hebben", sprak CEO Vincent Mannaert duidelijke taal in Het Laatste Nieuws.