Vincent Mannaert blikt vooruit op de Gouden Schoen: "Logica zelve dat Schoen naar Club-speler gaat"

Op 12 januari kennen we de opvolger van Lior Refaelov als Gouden Schoen. In Het Laatste Nieuws blikt Vincent Mannaert alvast vooruit op de verkiezing. De manager van Club verwacht dat de nieuwe Gouden Schoen in het Jan Breydelstadion voetbalt.

"Voor mij is het de logica zelve dat een Club-speler straks met de Gouden Schoen aan de haal gaat, omdat we in dit kalenderjaar het Belgisch voetbal opnieuw gedomineerd hebben. We werden voor het tweede jaar op rij kampioen en toonden in de Champions League dat we opnieuw een stap vooruit hebben gezet."

Met Hans Vanaken, Charles De Ketelaere en Noa Lang levert blauw-zwart alvast drie topfavorieten af. "Hans is aan zijn beste seizoen bezig uit zijn carrière, dat vertaalt zich ook in de Champions League en bij de Rode Duivels. Op de mindere momenten ging hij voorop in de strijd, dat was vroeger anders", aldus Mannaert.

"De terugval van Charles was niet abnormaal wanneer het plots zó snel gaat. Die terugval zie je zelfs bij de grootste sterren. Het belangrijkste is dan dat de speler in kwestie terug op niveau komt. En dat is bij Charles het geval geweest in Genk."

"Noa Lang is dan weer een geweldige gast. Hij is een enorme liefhebber, al maakt hij het zichzelf niet makkelijk in de verwerking van bepaalde dingen. Maar Noa neemt altijd zijn verantwoordelijkheid: aanvallend maakt hij het verschil, verdedigend doet hij zijn inspanningen."