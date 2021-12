Sinan Bolat is belangrijke schakel voor AA Gent: "Hij heeft punten gepakt voor ons"

AA Gent mag blij zijn dat het Sinan Bolat heeft. Hij kreeg dit seizoen nog maar 17 goals tegen in evenveel competitiematchen.

Met 17 goals is Bolat de minst gepasseerde keeper in de Jupiler Pro League. Een record dat hij echter ook aan de defensie van de Buffalo’s te danken heeft.

Vanhaezebrouck is erin geslaagd om een team op poten te zetten dat defensief collectief zeer sterk voor de dag weet te komen.

“Sinan is daar heel belangrijk in”, zegt Andreas Hanche-Olsen aan Het Laatste Nieuws. “Hij heeft al heel wat geweldige saves verricht op belangrijke momenten. Als we zo weinig goals tegenkrijgen, ligt dat niet alleen aan hem, maar ook aan de verdediging en de rest van het team. Maar Sinan zit al het hele seizoen in een uitstekende vorm, hij heeft punten gepakt voor ons.”