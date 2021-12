CIJFER VAN DE WEEK: 72,5%: hoe verhoudt Union zich als herfstkampioen ten opzichte van Genk, Club Brugge, Oostende, Zulte Waregem, Standard en Anderlecht?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de cijfers van leider Union, dat zich al eventjes herfstkampioen mocht noemen en dat nu ook officieel kan doen bij aanvang van de terugronde.

Met 37 punten uit 17 wedstrijden hebben ze een percentage van 72,5 weten te behalen van het totaal aantal punten. Het scoorde 43 keer (het meeste van allemaal) en kreeg er amper 18 binnen (enkel Gent doet beter, 17) - mooie cijfers.

Als we het vergelijken met de voorbije jaren, dan doet Union het beter dan Genk vorig jaar na 17 speeldagen: 34 op 51 of 66,7%.

De jaren daarvoor waren er maar 16 ploegen in de Jupiler Pro League, dus werden er halfweg maar 15 wedstrijden gespeeld. Dat maakt dat er procentueel en niet in puntenaantal moet worden gekeken. Dan komt Union er niet als waanzinnige uit: in de rangschikking van de voorbije tien seizoenen staan ze zesde.