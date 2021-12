OH Leuven wil goede reeks tegen KV Kortrijk verderzetten: "Een nieuw systeem"

Zaterdagnamiddag trekt OH Leuven naar het Guldensporenstadion. OH Leuven deed het de voorbije competitiewedstrijden tegen Kortrijk telkens zeer goed.

Van de vijf laatste wedstrijden in Kortrijk wist OH Leuven vier keer te winnen en speelde het één keer gelijk. Leuke cijfers om het rijtje verder te zetten.

Voor Sory Kaba zou het leuk zijn als hij weer een goaltje kan meepikken. “Dat ik al even niet meer gescoord heb? Natuurlijk is dat niet leuk, want een aanvaller wil altijd scoren”, zegt de 26-jarige aanvaller op de website van de club.

“Ik gaf wel twee assists, wat ik ook belangrijk vind. Met Maertens en Schrijvers waren het in de afgelopen wedstrijden onze middenvelders die de netten deden trillen. Ik hoop dat in de komende wedstrijden de verdedigers me gerust zullen laten.”

De plannen die trainer Marc Brys met hem heeft zijn anders dan hij gewoon is. “Voor mij is het een nieuw systeem. Ik moet het aanspeelpunt zijn, iets waar ik me moest aan aanpassen, maar dat gaat steeds beter.”

Het belang van de match tegen Kortrijk is dan ook bijzonder groot. “Dat we door een zege tegen Kortrijk kunnen opklimmen in het klassement? Klopt. Het is zeker een belangrijke wedstrijd. Alles staat dicht bij elkaar. Twee keer op rij winnen in de competitie is zeer moeilijk. Als we daarin slagen dan kunnen we omhoog kijken, wat toch het doel moet zijn van onze goede groep.”