KV Mechelen boekt winst in covidtijden: "­Jongens laten doorstromen uit onze eigen jeugd blijft het ­aantrekkelijkste voor ons ­businessmodel"

KV Mechelen maakte afgelopen week bekend dat ze ondanks Covid toch een bescheiden winst hebben gemaakt. Dat is straf, want er zullen weinig clubs zijn die dat kunnen zeggen. Algemeen directeur Frank Lagast legt de filosofie van Malinwa uit.

Een winst van 229.675 euro. 't Is mooi. KV Mechelen kan ook nog terugvallen op heel wat sterkhouders die geld waard zijn. Storm, Schoofs, Mrabti... “Er kan altijd iets gebeuren. Maar wie, wat of hoe hangt af van de markt. Als we als club stappen willen zetten, is die transferdelta wel belangrijk. We proberen elk seizoen meer geld te verdienen aan uitgaande transfers dan dat we uitgeven aan nieuwe spelers", vertelt Lagast in GvA.

"Via allerlei bonussen, door­verkooppercentages en op­leidingsvergoedingen blijven we ook goed verdienen aan onze transfers uit het verleden. ­Jongens laten doorstromen uit onze eigen jeugd blijft het ­aantrekkelijkste voor ons ­businessmodel. Het is ook ­daarom dat we extra gaan ­investeren in onze jeugdwerking en het samenwerkingsproject met Helmond Sport. Alec (Van ­Hoorenbeeck) bewijst dat die ­samenwerking zijn vruchten ­begint af te werpen.”