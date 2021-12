Storck haalt spelersgroep onderuit: "Zelfs dingen die ze bij de jeugd leren waren te hoog gegrepen"

Bernd Storck is serieus geschrokken na zijn eerste match met Genk. De Duitser had na één training meteen een opdracht tegen Rapid Wenen en gaf zijn spelers gemakkelijke opdrachten mee. Maar zelfs die konden ze niet deftig invullen. En hij is er niet de man naar om een blad voor de mond te nemen.

Storck gaf op zijn persconferentie voor Gent aan wat er allemaal fout liep. “Om alle fouten van de eerste 20 minuten op te lijsten, hadden we anderhalf uur nodig. Ik heb nog nooit een ploeg gezien die tactisch zo veel fouten maakte. Dat heeft alles te maken met tactisch vernuft, met de manier waarop spelers zijn opgeleid. Of liever: niet opgeleid", klinkt het hard in Het Nieuwsblad.

"Wij zijn gewoon genekt door het gebrek aan tactisch vermogen. Dat was voor mij een zware ontgoocheling. Ik heb de spelers zeker niet volgepropt met allerhande richtlijnen. Ik heb geprobeerd hen eenvoudige hulpmiddelen aan te reiken. Zaken die ze bij de jeugd al leren. Maar zelfs dat was te hoog gegrepen. Tja, als je nooit zo gewerkt hebt… Had ik geweten dat ons tactisch niveau zo laag zou zijn, dan had ik het wellicht anders aangepakt. Ik had het me makkelijker kunnen maken. Met bijvoorbeeld een 5-4-1. Meer afwachtend. Maar mijn verwachtingen lagen hoger.”